Bundesliga kompakt: BVB mit Arbeitssieg bei Haaland-Comeback - Frankfurt dreht Spiel gegen Bochum

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund hat sich beim langersehnten Comeback von Top-Stürmer Erling Haaland zu einem Arbeitssieg gemüht. Der BVB kam gegen Arminia Bielefeld zu einem 1:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern auf sieben Punkte. Im Falle eines weiteren Erfolges im Nachholspiel am kommenden Mittwoch bei Mainz 05 würde der Pokalsieger sogar bis auf vier Punkte an den Spitzenreiter heranrücken. Für den Sieg gegen Bielefeld, das ohne seinen mit dem Coronavirus infizierten Trainer Frank Kramer auskommen musste, sorgte Marius Wolf mit einem Treffer in der 21. Minute. Die Arminia befindet sich nach der dritten Niederlage nacheinander weiter mitten im Abstiegskampf.

Haaland, der zuletzt am 22. Januar beim 3:2 bei der TSG Hoffenheim auf dem Platz gestanden hatte und seitdem mit muskulären Problemen ausgefallen war, wurde am Sonntagabend in der 63. Minute für Donyell Malen eingewechselt. Ein Blitz-Comeback mit seinem dann 17. Saisontor gelang dem Norweger aber nicht.