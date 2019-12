Bericht: Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang will Arsenal verlassen

Es gibt leichtere Aufgaben, als im Dezember 2019 den Job als neuer Trainer des FC Arsenal anzugehen. Der einst vielleicht beste Klub der Welt ist tief gefallen, anderthalb Jahre nach dem Abschied von Trainer-Legende Arsène Wenger steckt der Klub in der schwersten Krise seit Jahrzehnten. Nach der Entlassung von Wengers Nachfolger tritt der einstige Gunners-Kapitän Mikel Arteta bei Arsenal ein schweres Erbe an. Der Spanier, der den Job noch in dieser Woche offiziell antreten soll, muss zahlreiche frustrierte Stars wieder in die Spur bringen.