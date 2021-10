BVB-Aufstellung gegen Köln fix: Reus, Hazard und Akanji zurück in der Startelf – Moukoko auf der Bank

Trotz anhaltender Personalsorgen geht Borussia Dortmund selbstbewusst in die Partie gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Wir machen uns keine Sorgen, aber wir bereiten uns auf einen guten Gegner vor", sagte BVB-Trainer Marco Rose im Vorfeld. "Auf einen Gegner, der sehr aggressiv und intensiv verteidigt, der gut umschaltet. Der sehr mutig spielt insgesamt, der im Moment das spielt, was der Trainer vorlebt." Der BVB wolle an die vergangenen Heimspiel-Siege anknüpfen. Überhaupt verlor der aktuelle Tabellenzweite in dieser Saison erst eine Partie im eigenen Stadion. Anzeige

Doch die personelle Lage beim BVB bleibt angespannt. Gegen Köln muss der BVB nun auch noch auf Emre Can verzichten. Der Mittelfeldspieler habe eine Muskelverletzung erlitten, die sich bis nach der Länderspielpause hinziehen werde, hatte Rose am Freitag gesagt. Es sei eine kleine Verletzung, "aber eine die es nicht möglich macht, die nächsten zwei, drei Spiele zu spielen." Neben Can fällt auch Torjäger Erling Haaland weiterhin aus. Zurück im Kader sind hingegen Youssoufa Moukoko (nach Muskelfaserriss) und Donyell Malen (Magen-Darm-Infekt) - zunächst jedoch als Ersatzspieler. Kapitän Marco Reus, der im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt (2:0) nur von der Bank kam, steht indes genauso wie Thorgan Hazard und Manuel Akanji wieder in der ersten Elf. Reinier und Steffen Tigges rotieren raus.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen den 1. FC Köln Gregor Kobel ©

Trotz einiger Rückkehrer bleibt die Verletztenliste der Westfalen lang. Neben Can und Haaland sind auch Raphael Guerreiro, Nico Schulz, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna und Mateu Morey weiterhin nicht einsatzfähig. Mit dabei sein können indes Axel Witsel und Jude Bellingham, die gemeinsam die Doppelsechs vor der Abwehr um Routinier Mats Hummels bekleiden. Erneut von Beginn auf dem Platz steht zudem Julian Brandt.

Köln gastiert mit breiter Brust beim Favoriten Gegner 1. FC Köln könnte indes schlechter drauf sein. In der Bundesliga blieben die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart zuletzt war zwei Mal in Serie ohne Sieg. Dafür gelang im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (2:0) unter der Woche der Einzug ins Achtelfinale. Für den nötigen Rückenwind vor der Partie gegen den Favoriten ist also gesorgt. Mit einem Dreier bei den Westfalen könnten sich die Rheinländer ans obere Tabellendrittel heranschieben.