BVB-Aufstellung gegen Augsburg fix: Rose überrascht mit Wolf in der Startelf – Can zurück im Kader

Alle Hoffnungen auf ein schnelles Comeback waren vergebens. "Liebe BVB fans. Morgen kann ich nicht spielen. Ich bin verletzt. Ich komme gleich wieder zurück. Heja BVB", teilte Erling Haaland den Dortmunder Fans in einem seiner ersten Deutsch-Versuche via Twitter vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg mit. Die Prellung im Oberschenkel bereitet dem Norweger selbst bei Laufversuchen weiter Probleme. "Er hat es probiert, aber die Schmerzen sind noch zu stark", sagte Trainer Marco Rose.

Ungeachtet des Fehlens von Haaland und weiterer Stammkräfte wie Mahmoud Dahoud und Giovanni Reyna machte der BVB-Coach aus einer Erwartungshaltung für die Partie gegen Augsburg keinen Hehl: "Wir sind Borussia Dortmund und wollen in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur. Da müssen wir natürlich diesen Gegner schlagen." Immerhin kann Rose erstmals seit Wochen wieder auf den genesenen Nationalspieler Emre Can zurückgreifen. In der Startelf gibt es im Vergleich zum Champions-League-Erfolg gegen Sporting Lissabon (1:0) kaum Änderungen. Besonders überrascht aber das Startelf-Debüt von Marius Wolf unter Rose. Der Rechtsaußen kam bis dato nur zu vier Kurz-Einsätzen.