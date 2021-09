BVB-Aufstellung gegen Besiktas Istanbul: Dortmund-Trainer Rose baut wieder auf Mats Hummels

Borussia Dortmund startet am Mittwoch in Istanbul in die Champions League. Bei Besiktas ist der BVB am Abend (18.45 Uhr, Amazon Prime Video) klarer Favorit. Trainer Marco Rose fordert jedoch eine Verbesserung der Abwehrarbeit. In vier Bundesligaspielen kassierten die Dortmunder bereits neun Gegentore. "Wir wissen, dass wir inhaltlich Dinge verbessern müssen. Wir sind nicht zufrieden, ganz und gar nicht, manchmal sogar sauer", sagte BVB-Coach Rose vor dem Königsklassen-Start. Anzeige

Helfen könnte die Rückkehr von Nationalspieler Mats Hummels, der seine Patellasehnenprobleme überwunden hat und in die Startelf rückt. Dagegen fehlen die verletzten Thorgan Hazard, Giovanni Reyna, Emre Can und Nico Schulz, die nicht mit in die Türkei geflogen sind. Trotz aller Probleme soll bei Besiktas ein Auftaktsieg für den BVB her, der bei Europapokalspielen in der Türkei noch komplett ohne Gegentor ist. "Wir wollen auch hier erfolgreich sein. Wir wollen in diesem Wettbewerb in dieser Saison unsere eigene Geschichte schreiben", sagte Rose, der in der Offensive auf Erling Haaland baut.

Aufstellung fix: So spielt der BVB in Istanbul Gregor Kobel ©