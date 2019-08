BVB-Aufstellung gegen KFC Uerdingen fix: Dortmund mit Hummels beim DFB-Pokal-Start

Zum Durchklicken: Das ist die Start-Aufstellung des BVB gegen den KFC Uerdingen

Die Dortmunder starten nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Bayern München im Supercup selbstbewusst in die Pokalrunde. Sie wollen nach dem vorzeitigen Ausscheiden in der Vorsaison im Achtelfinale gegen Werder Bremen diesmal wieder möglichst weit kommen. "Die erste Runde im Pokal kann auch mal ein Stolperstein sein. Aber wir werden diese Aufgabe sicher nicht unterschätzen", sagte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung. Für die Uerdinger, bei denen Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz spielt, ist es nach fast 18 Jahren der erste Auftritt in der ersten Runde.