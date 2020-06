BVB-Aufstellung fix: Haaland feiert gegen Mainz Startelf-Comeback - Götze erneut nicht im Kader

Nach dem Sieg des FC Bayern München über Werder Bremen am Dienstagabend ist für den BVB klar: Für die Saison 2019/20 gilt das Ziel Vizemeisterschaft, um den Status als Bayern-Konkurrent Nummer eins zu untermauern. Dafür muss gegen Mainz 05 (Mittwoch, 20.30 Uhr) ein Sieg her, um den parallel gegen Fortuna Düsseldorf antretenden Verfolger RB Leipzig (Platz drei mit vier Punkten Rückstand) auf Abstand zu halten und am 33. Spieltag den zweiten Platz final klar machen zu können.

Den Sieg will Dortmund-Trainer Lucien Favre mit nur einer Änderunge in seiner Startaufstellung im Vergleich zum spät errungenen 1:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf am Samstag holen. Der gegen die Rheinländer eingewechselte Sieg-Torschütze Erling Haaland kehrt für Verteidiger Manuel Akanji (muskuläre Probleme) in die Mannschaft zurück. Giovanni Reyna (krank) und erneut Mario Götze fehlen wie Akanji im Kader. Ansonsten setzt der BVB-Trainer auf bewehrtes Personal in einem 3-4-2-1-System mit den hochstehenden Außenverteidigern Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro. Can rückt für Akanji in die Abwehr-Zentrale.

So spielt der BVB gegen Mainz 05 Roman Bürki ©

Favre hob Haalands Rolle in der Mannschaft vor dem Spiel ausdrücklich hervor: "Es ist wichtig, dass er Frische hat, aber normalerweise spielt er. Wir brauchen ihn." Das hat unter anderem mit der langen Verletztenliste zu tun. Meldungen, wonach der 17 Jahre alte US-Amerikaner Reyna aufgrund eines Corona-Verdachts im Aufgebot fehlt, dementierte der Klub: "Es gab bei keinem unserer Spieler einen Corona-Verdacht. Zu keinem Zeitpunkt. Alle Tests waren negativ." Demnach fehlt Reyna aufgrund eines bakteriellen Infekts. Götze hatte aufgrund der Geburt seines Sohnes Rome durch einen Krankenhaus-Besuch die von der DFL angeordnete häusliche Quarantäne verletzt und bereits gegen Hertha und Düsseldorf gefehlt.

Mainz kommt als krasser Außenseiter nach Dortmund