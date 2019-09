BVB-Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt fix: Favre setzt auf Barcelona-Startelf

Borussia Dortmund geht mit gestärktem Selbstvertrauen in das Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Lucien Favre hofft auf einen ähnlich guten Auftritt seiner Mannschaft wie zuletzt gegen Leverkusen (4:0) und Barcelona (0:0). Ob der genesene Außenverteidiger Lukasz Piszczek in den Kader zurückkehren und Mario Götze wieder mal zu einem Einsatz von Beginn an kommen wird, ließ Favre auf der Pressekonferenz vor dem Spiel offen - am Ende entschied er sich für die Elf, die schon gegen Barcelona unter der Woche glänzte.