BVB-Aufstellung fix: So ersetzt Favre gegen Zenit die verletzten Haaland und Co. - Moukoko auf der Bank

BVB-Aufstellung gegen Zenit St. Petersburg: So lässt Favre spielen

Youssoufa Moukoko muss am Dienstag zunächst weiter auf sein Debüt in Europas Königsklasse warten und sitzt erstmal auf der Bank. Sollte er eingewechselt werden, wäre der Stürmer mit 16 Jahren und 18 Tagen der jüngste jemals in der Champions League eingesetzte Profi. Kapitän Marco Reus, der am vergangenen Samstag beim 1:1 bei Eintracht Frankfurt nur Ersatz war, kehrt indes wieder in die Startelf zurück. Im Tor erhält Marwin Hitz den Vorzug vor Roman Bürki.