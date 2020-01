Aufstellung fix: So startet der BVB beim FC Augsburg - Favre setzt Haaland zunächst auf die Bank

Endlich ist die Bundesliga zurück aus der Winterpause. Mit einem Gastspiel beim FC Augsburg (um 15:30 Uhr im SPORT BUZZER-Liveticker ) startet Borussia Dortmund in die Rückrunde und muss dringend Boden gut machen : Durch den Sieg von Erzrivale Schalke 04 ist der BVB bis auf Rang fünf gefallen und hat aktuell sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig . Ein Sieg gegen Underdog Augsburg ist da Pflicht.

Die entscheidende BVB-Personalie vor dem Start in die Rückrunde ist Erling Haaland. Der Norweger gilt als Top-Talent und ist der neue Hoffnungsträger im Angriff der Schwarz-Gelben. Doch der 19-Jährige ist mit Knieproblemen angereist und wurde in der Vorbereitung geschont. Er nimmt erst mal auf der Bank Platz. Trainer Lucien Favre baut in seiner Startelf offensiv auf die Dreierreihe, bestehend aus Marco Reus, Jadon Sancho und Thorgan Hazard.