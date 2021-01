BVB-Aufstellung gegen Augsburg fix: Terzic setzt auf Brandt - Hitz für Bürki im Tor

Bei Borussia Dortmund wächst die Sorge vor einem folgenschweren Absturz. Die über Jahre erarbeitete Stellung als zweite Kraft im deutschen Fußball gerät zunehmend in Gefahr. Nur dem passablen Saisonstart ist zu verdanken, dass die Champions-League-Plätze für den Tabellensiebten noch in greifbarer Nähe liegen. In der Formtabelle der vergangenen zehn Spiele rangiert die Borussia jedoch nur auf Rang 13. "Wir brauchen jetzt dringend Punkte", forderte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg (hier im SPORTBUZZER-Liveticker). Anzeige

Ausgerechnet gegen Augsburg soll es mit dem ersten Dreier seit drei Spieltagen klappen. In der Hinrunde blamierte sich der Vizemeister vom Vorjahr bei den Fuggerstädtern (0:2) und rutschte nach der Niederlage am zweiten Spieltag bis auf Rang zehn ab. 17 Spiele später will es der BVB gegen die Fuggerstädter besser machen. Trainer Edin Terzic setzt dabei im Angriff auf die volle Kapelle: Hinter Erling Haaland beginnen Giovanni Reyna, Kapitän Marco Reus und Jadon Sancho. Die Aufstellung im Überblick:

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen den FC Augsburg Marwin Hitz ©

Verzichten muss der Nachfolger von Lucien Favre auf Stammtorhüter Roman Bürki. Der etatmäßige Keeper der Dortmunder verletzte sich im Abschlusstraining an der Schulter und muss daher gegen Augsburg passen. Für ihn rückt sein Landsmann Marwin Hitz in den Kasten. Da Bürki in den jüngsten BVB-Spielen nicht immer den sichersten Eindruck hinterlassen hatte, machten zuletzt Spekulationen über einen grundsätzlichen Torwartwechsel die Runde. Die Langzeitverletzten Thorgan Hazard (Individualtraining nach Muskelfaserriss), Axel Witsel (Achillessehnenriss) und Dan-Axel Zagadou (Muskelfaserriss) werden den Dortmundern ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Auch Thomas Meunier fehlt aufgrund von Knieproblemen.

Der BVB-Verteidiger hatte seine Mannschaft zuletzt stark in die Pflicht genommen. Dem zuletzt dreimal sieglosen und auf Rang sieben abgerutschten Bundesligisten mangele es vor allem an Selbstvertrauen. "Wir dribbeln ums Tor herum, statt drauf zu schießen. Wir müssen wieder mehr Killer sein, darüber sprechen wir jeden Tag. Jetzt müssen wir es auch zeigen. Es fehlt nicht viel", sagte Meunier gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Dortmund-Schreck Augsburg: Caligiuri in der Hinrunde Matchwinner

Für Augsburg-Coach Heiko Herrlich ist die Partie gegen seinen ehemaligen Klub eine ganz besondere. "Natürlich ist Borussia Dortmund eine absolute Topmannschaft, sie verfügt über eine brutale Qualität", sagte der 49-Jährige vor dem Gastspiel in Dortmund. Dennoch habe der BVB, der zuletzt sogar zweimal in Serie verlor, auch seine Defizite. "Die Schwäche sind derzeit die Standardsituationen", erkannte Herrlich. In der Hinrunde hatten die Augsburger den Dortmunder Druckwellen standgehalten und dann selbst eiskalt zugeschlagen. Vor allem Caligiuri lieferte auf der linken Außenbahn eine klasse Leistung ab. In seinem 300. Bundesligaspiel war der frühere Schalker mit einem Treffer und einer Torvorlage der Matchwinner beim 2:0-Sieg der Fuggerstädter.