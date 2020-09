BVB-Aufstellung fix: Kapitän Marco Reus in Augsburg erneut nur auf der Bank - Guerreiro ersetzt Hazard

Am Samstagnachmittag will Borussia Dortmund da anknüpfen, wo die Mannschaft von Trainer Lucien Favre beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach vergangene Woche aufgehört hat: Im zweiten Spiel der jungen Bundesliga-Saison soll gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, so könnt ihr es sehen!) der zweite Sieg her. Und die Ansetzung verspricht viel, schließlich gab es in der Rückrunde der vergangenen Saison ein Spektakel zu sehen: Augsburg führte 3:1, dann kam Neuzugang Erling Haaland – und drehte die Partie mit drei Treffern, am Ende stand es 5:3. Zuschauen muss zunächst erneut Kapitän Marco Reus, der abermals auf der Bank Platz nimmt. Dagegen kommt Raphael Guerreiro zu seinem Saisondebüt und ersetzt den angeschlagenen Thorgan Hazard.

Pünktlich zum nächsten Gastspiel in Augsburg ist FCA-Schreck Haaland wieder in Top-Form. Gegen Gladbach traf er am vergangenen Wochenende doppelt. Und er ist nicht der einzige Youngster, der bei den Dortmundern aktuell Höchstleistungen abruft: Auch Jadon Sancho, Giovanni Reyna und Jude Bellingham sind in blendender Verfassung – und stehen allesamt in der Start-Formation für das Spiel in Augsburg. Die Aufstellung von Lucien Favre beim FCA im Überblick:

Aufstellung fix: So spielt der BVB in Augsburg Roman Bürki ©

Im Vergleich zum Auftakt gegen Gladbach muss Favre einmal wechseln: Thorgan Hazard zog sich am 1. Spieltag einen Muskelfaserriss zu. Für ihn kehrt Raphael Guerreiro zurück in die Mannschaft. Der Portugiese ist erst am Mittwoch nach einer Verletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, bekommt von Favre aber direkt den Vorzug vor Alternativen wie Felix Passlack. Kapitän Marco Reus muss sich indes wie schon gegen Gladbach zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen.