BVB-Aufstellung gegen FC Barcelona fix: Lucien Favre verzichtet auf Jadon Sancho

Mit dieser Aufstellung geht es für Borussia Dortmund um alles: In der Champions League trifft der angeschlagene BVB auf den spanischen Meister FC Barcelona. Mit einem Sieg wäre das Team des in der Kritik stehenden BVB-Trainers Lucien Favre für das Achtelfinale qualifiziert. Überraschend fehlt Jadon Sancho in der Startelf.