Ohne Sancho, Can und Witsel gegen den FC Bayern: So erklärt der BVB seine Startelf

Während der Belgier nach Wiederbeginn der Saison noch nicht zum Einsatz kam, zeigten die zuvor ebenfalls angeschlagenen Can und Sancho nach ihren Einwechslungen zuletzt gute Leistungen - und saßen im Top-Spiel dennoch zunächst draußen. Zorc erklärt: "Bei Emre und Jadon ist es so, dass man sich fragt, ob es schon für 90 Minuten reicht." Er gehe aber davon aus, dass die beiden Stars im Laufe der Begegnung noch in die Partie kommen. Dies deutete auch Favre an und bezeichnete den Verzicht auf das Duo als "sehr enge Entscheidung".