BVB-Aufstellung gegen den FC Ingolstadt fix: Kapitän Reus auf der Bank – Malen nicht im Kader

Bei Borussia Dortmund bleibt die Personallage angespannt. Die Hoffnungen auf ein Comeback diverser angeschlagener Profis zum DFB-Pokalspiel am Dienstag (20 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den Zweitliga-Letzten FC Ingolstadt erfüllen sich nicht. "Die gute Nachricht ist, dass sich kein Spieler in Bielefeld verletzt hat. Es kommt aber auch keiner zurück", hatte Trainer Marco Rose schon am Montag gesagt. Anzeige

Zu seiner Erleichterung ist die Verletzung von Gregor Kobel am Oberschenkel nicht so schwerwiegend wie befürchtet. Dennoch wird der Stammkeeper gegen Ingolstadt nicht zwischen den Pfosten stehen. Stattdessen rückt Marwin Hitz in die Anfangsformation. Fraglich war zudem bis zuletzt der Einsatz von Angreifer Donyell Malen, der aufgrund eines Magen-Darm-Infekts kürzer treten musste. Nun ist klar: Der Neuzugang steht nicht einmal im Kader. Auch Kapitän Marco Reus findet sich zunächst nur auf der Bank wieder. Mats Hummels, der in der Defensive gemeinsam mit Marin Pongracic agiert, wird gegen Ingolstadt die Binde tragen.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen den FC Ingolstadt Marwin Hitz ©

Schon gegen Bielefeld hatten dem BVB neun Profis gefehlt. Dabei stehen bis zur nächsten Länderspielpause Mitte November noch vier Partien in zwölf Tagen an. Besonders schmerzlich ist der Ausfall von Erling Haaland. An den jüngsten Spekulationen, wonach der Torjäger bis mindestens Dezember ausfallen könnte, wollte sich Rose nicht beteiligen. "An sein Fehlen müssen wir uns ein paar Spieltage gewöhnen. Deshalb brauchen wir nicht rumzujammern. Sicher ist er wahnsinnig wichtig für uns. Aber wir müssen deshalb nicht alles auf den Kopf stellen und uns neu erfinden." Für den Norweger stürmt Youngster Stefan Tigges an vorderster Front. Unterstützung erhält er in der Offensive von Julian Brandt und dem Brasilianer Reinier, der zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf steht.

Auch Ingolstadt mit Verletzungsproblemen Die Rollen sind vor dem Duell des Bundesliga-Zweiten gegen das Schlusslicht des Unterhauses klar verteilt. Trotz des Favoritenstatus warnt BVB-Coach Rose seine Mannschaft: "Wenn wir anfangen rumzukrümeln und glauben, dass es mit ein paar Prozenten weniger geht, dann kann man auch gegen Ingolstadt Probleme bekommen." Auch FCI-Trainer André Schubert betonte: "Wir sind nicht chancenlos, weil in jedem Pokalspiel etwas Außergewöhnliches passieren kann.“ Die Debatte um die angespannte Dortmunder Personallage findet Schubert angesichts der vielen Ingolstädter Ausfälle "amüsant". Erst am Wochenende verletzten sich in den Offensivspielern Dennis Eckert Ayensa (Schlüsselbeinbruch) und Christian Gebauer (Muskelverletzung) die nächsten Profis der Schanzer.