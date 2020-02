BVB-Aufstellung fix: Favre setzt Haaland und Can gegen Werder Bremen auf die Bank

BVB-Aufstellung fix: So startet der BVB gegen Werder Bremen

Zuletzt war die Konstanz in der Startelf ein wichtiger Faktor bei Lucien Favre, der abgesehen von der Mittelstürmerposition drei Mal in Folge der gleichen Anfangsformation vertraute. Durch die Strapazen der Mehrfachbelastung muss Favre nun jedoch von seinem Kurs abweichen, bringt gleich mehrfach frisches Personal. Auch notgedrungen, denn mit Raphael Guerreiro reiste eine verlässliche Stammkraft der letzten Wochen aufgrund von muskulären Problemen nicht mit nach Bremen - eine Chance für Nico Schulz .

Favre rotiert nur geringfügig

Neben Nico Schulz drängt der genesene Dan-Axel Zagadou nach überstandenem Muskelfaserriss zurück in die erste Elf. Für ihn muss Lukas Piszczek weichen. Akanji und Hummels werden die Dreierkette einmal mehr komplettieren. Auch Hakimi, Brandt, Witsel und Reus sind wie in sämtlichen Pflichtspielen des neuen Jahres gesetzt und bilden die zuletzt stabile Mittelfeldachse des Dortmunder Spiels. In vorderster Front gönnt Favre Youngster Haaland eine Startelf-Pause, schickt zunächst Hazard und Sancho auf den Rasen.