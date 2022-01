BVB-Aufstellung gegen Freiburg fix: Rose setzt Rückkehrer zunächst auf die Bank

Zum Auftakt des 19. Spieltags empfängt Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im heimischen Signal Iduna Park den SC Freiburg. Maximal 750 Fans dürfen das Bundesliga-Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Viertplatzierten live im Stadion verfolgen. Der BVB, der den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München dank einer beeindruckenden Aufholjagd gegen Eintracht Frankfurt (3:2) am vergangenen Wochenende auf sechs Punkte verringern konnte, will den Druck auf den Rekordmeister weiter erhöhen. Die Chancen stehen gut, da Freiburg-Trainer Christian Streich - trotz seiner vielen nachgewiesenen Erfolge - in seiner gut zehnjährigen Amtszeit als Coach des Sport-Clubs in Dortmund noch nie gewinnen konnte.

Anzeige