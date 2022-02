BVB-Aufstellung fix: Mit drei Änderungen will Rose die Europa-League-Wende gegen Glasgow Rangers schaffen 

Borussia Dortmund erlebte zuletzt ein Wechselbad der Gefühle: Einem 2:5 zu Hause in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen folgte ein 3:0-Erfolg bei Union Berlin. In der vergangenen Woche kassierte der BVB dann in der Europa-League-Zwischenrunde eine 2:4-Heimniederlage gegen die Glasgow Rangers, ehe die Schwarz-Gelben vier Tage später Borussia Mönchengladbach mit 6:0 aus dem Signal Iduna Park fegten. Genau an diesem Kantersieg wollen und müssen sich die Dortmunder orientieren, wenn sie am Donnerstag im Rückspiel gegen die Rangers (21 Uhr/RTL) das kleine Wunder schaffen und das Achtelfinale der Europa League erreichen wollen. Anzeige

Auch wenn ein Zwei-Tore-Rückstand rechnerisch aufholbar ist, hat BVB-Trainer Marco Rose ein Problem: Erneut muss er auf Erling Haaland verzichten, nachdem es Anfang der Woche noch Anzeichen auf eine baldige Rückkehr des Topstürmers gegeben hatte. Am Montag war der Norweger, der seit rund vier Wochen an einer Muskelverletzung laboriert, im Training bei den Reservisten im Einsatz. Auf der Pressekonferenz vor dem Rangers-Rückspiel musste Rose die Erwartungen jedoch bremsen: "Erling ist noch ein Stück weg von 100 Prozent. Die Geschichte an seinen Adduktoren ist diffus." Anstelle von Haaland ruhen die Hoffnungen in der Offensive nun vor allem auf Marco Reus und Donyell Malen, die zuletzt drei der sechs BVB-Tore zum Sieg gegen Gladbach beisteuern konnten. Beide gehören der Startelf an, die die Wende meistern soll:

Aufstellung fix: So spielt der BVB im Rückspiel gegen die Glasgow Rangers Gregor Kobel ©

Neben der anhaltenden Sorge um Haaland, bei dem zudem die Spekulationen um einen vorzeitigen Abgang (Vertrag bis 2024) nicht abreißen, muss der BVB-Coach weitere personelle Baustellen meistern. Neben dem Stürmer fehlen gegen die Schotten auch Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou und Giovanni Reyna. Letztere hatten sich am Sonntag im Borussia-Duell gegen die "Fohlen" verletzt. Ausgerechnet bei seinem Startelf-Comeback musste der US-Amerikaner Reyna - unter Tränen - erneut verletzungsbedingt den Platz verlassen. Dafür stehen Julian Brandt und Nico Schulz wieder in der Startformation. Eine der wenigen guten Nachrichten für Rose vor dem Europa-League-Rückspiel: Der wieder genesene Thomas Meunier konnte die Reise nach Schottland antreten und steht in der Startelf.



Marco Reus freut sich auf Hexenkessel im Ibrox-Park: "Wir haben Großes vor"

Trotz der vielen Hiobsbotschaften glaubt Kapitän Reus fest daran, dass sein Team den Charaktertest bestehen kann: "Wir haben Großes vor. Mich stimmt einiges positiv, dass wir ein anderen Gesicht zeigen werden." Auch die Tatsache, dass Dortmund in einem Hexenkessel vor wohl 50.000 Zuschauern im Ibrox-Park auflaufen wird, kann den Optimismus des 32-Jährigen nicht stoppen. Im Gegenteil: "Darauf freuen wir uns, denn wir haben schon lange nicht mehr vor so vielen Fans gespielt. Das wird hoffentlich sehr motivierend für uns sein."