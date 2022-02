BVB-Aufstellung fix: Marco Rose ändert Startelf nach Rangers-Debakel auf drei Positionen

Borussia Dortmund zeigt in dieser Saison weiterhin zwei Gesichter: Nach dem 2:4 gegen die Glasgow Rangers in der Europa League ist die Stimmung wieder einmal im Keller, auch die letzte realistische Titelchance droht zu schwinden. Am Sonntag hofft Trainer Marco Rose nun auf eine Reaktion seiner Mannschaft. In der Liga geht es gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr, DAZN). "Wir werden morgen eine Mannschaft aufs Feld schicken, die, davon gehe ich aus, anders auftritt", sagte Rose am Samstag. "Wir wissen, dass wir ein Heimspiel haben und das wollen wir unbedingt gewinnen."

