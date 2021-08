BVB-Pokal-Aufstellung fix: Marco Rose setzt bei Pflichtspiel-Debüt auf zwei Youngster - Malen auf der Bank

Titelverteidiger Borussia Dortmund startet bei Drittligist Wehen Wiesbaden in den DFB-Pokal (20.45 Uhr/Sky). Beim ersten Pflichtspiel der Saison für den BVB sind viele Augen auf den neuen Mann an der Seitenlinie gerichtet. Trainer Marco Rose hat eine holprige Vorbereitung hinter sich, aus der die Dortmunder mit mehreren Verletzten und zwei Corona-Infizierten (Julian Brandt und Thomas Meunier) in die Saison starten. Zudem hatte der 44-jährige Ex-Gladbacher durch die Nationalmannschafts-Turniere insgesamt nur wenig Zeit , um mit den Stammkräften warm zu werden.

Auf dem Transfermarkt war Borussia Dortmund in diesem Sommer ein gefragter Ansprechpartner: Ende Juli wechselte Jadon Sancho vom BVB zu Manchester United in die Premier League. Dessen Ligakonkurrent FC Chelsea hätte gern auch Topstürmer Erling Haaland auf der Insel empfangen. Den 21-jährigen Norweger erklärte der amtierende Pokalsieger aber für in diesem Sommer unverkäuflich. Umgekehrt schlugen die Dortmunder unter anderem bei Ex-Stuttgart-Keeper Gregor Kobel zu. Nach langem Ringen konnte der BVB auch Donyell Malen von der PSV Eindhoven loseisen. Während Kobel von Beginn an spielt, sitzt Malen zunächst nur auf der Bank. Ebenfalls überraschend setzt Rose auf zwei Youngster: Stefan Tigges (23) im Sturm und Antonios Papadopoulos (21) in der Defensive. Noch verzichten muss Rose auf die Leistungsträger Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Emre Can. Außenbahnspieler Meunier und Nationalspieler Brandt fehlen nach ihren positiven Corona-Tests.