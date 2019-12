BVB-Aufstellung fix: So lässt Lucien Favre bei Mainz 05 spielen - Schulz darf von Beginn an ran

Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie geht Borussia Dortmund mit neuem Schwung in den Hinrunden-Endspurt. Mehr noch als die beiden Auswärtsspiele in Mainz (hier im SPORTBUZZER-Liveticker) und Hoffenheim gilt das Spitzenspiel am Dienstag gegen Leipzig als Gradmesser dafür, wie stabil die Trendwende tatsächlich ist - und, ob der BVB nochmal in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen kann. Doch dafür muss die Hürde Mainz erst einmal genommen werden. Der aktuelle Rückstand auf Spitzenreiter Mönchengladbach vor diesem Spieltag beträgt fünf Zähler.