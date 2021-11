BVB-Aufstellung fix: Trainer Marco Rose setzt gegen Ajax auf Stürmer Steffen Tigges

Jetzt beginnt die heiße Phase der Champions League ! Und bei Borussia Dortmund muss im Rückspiel gegen Ajax Amsterdam am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN - und im SPORT BUZZER-Ticker ) einiges besser laufen als noch vor zwei Wochen, als der BVB mit 0:4 in den Niederlanden unterging . Ein Sieg im zweiten Duell mit der zuletzt hochgelobten Ajax-Elf könnte den Weg in das Achtelfinale der Königsklasse ebnen. Gelingen soll dies mit einer auf nur einer Position im Vergleich zum 2:0-Sieg des BVB in der Bundesliga im Heimspiel gegen Köln veränderten Startelf.

Rose hat personell nicht viele Alternativen in der Hinterhand: Die verletzten Dortmunder Stammkräfte Mahmoud Dahoud und Raphael Guerreiro machen zwar Fortschritte, sind aber gegen Amsterdam noch nicht wieder dabei. Neben Torjäger Erling Halaand fehlen insgesamt weitere sieben Profis, weshalb sich die Elf schon fast automatisch aufstellt. Im Vergleich zum Spiel gegen Köln rückt nur Dan-Axel Zagadou wieder in den Kader. Der am Knie operierte Abwehrspieler war am vergangenen Samstag nach über halbjähriger Zwangspause für 69 Minuten in der U23 der Dortmunder zum Einsatz gekommen, sitzt aber zunächst nur auf der Bank. Anders als Stürmer Steffen Tigges, der gegen Köln seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte: Der 23 Jahre alte Stoßstürmer rückt für Marin Pongracic ins Team. Hier die BVB-Aufstellung im Überblick!