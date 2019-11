BVB-Aufstellung fix: Alcacer und Reus kehren gegen SC Paderborn in Startelf zurück - Götze auf der Bank

Auch die anhaltenden Diskussionen um seine Person stören Favre nicht. „Das ist das Geschäft. Ich kann damit gut leben – und als Trainer in der heutigen Zeit musst du das auch können“, sagte der Schweizer Fußballlehrer und versicherte: „Ich war auch nicht mit allen Ergebnissen in dieser Saison zufrieden – aber Angst um meinen Job hatte ich nie.“ Bleiben die Ergebnisse aus, „gibt es Diskussionen. Ich bin lange genug dabei, um das zu verstehen.“

Für BVB-Trainer Lucien Favre ist der aktuelle Tabellenstand mit deutlichem Rückstand auf Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach ein Muster ohne Wert. „Auf welchem Rang wir aktuell stehen, hat doch noch keine Aussagekraft. Wir schauen nach elf Spieltagen nicht auf die Tabelle“ , sagte der Coach von Borussia Dortmund in einem Bild-Interview. „Wir müssen bis Weihnachten unser Bestes geben und punkten“, forderte der Schweizer vor der Partie gegen den SC Paderborn (20.30 Uhr, hier im SPORT BUZZER-Liveticker ). „Wir alle wollen das Maximum! Aber es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen.“

Die BVB-Aufstellung gegen den SC Paderborn

Gegen den Tabellenletzten aus Paderborn kann der BVB-Coach wieder auf wichtige Stützen setzen. Der beim 0:4 gegen den FC Bayern vor der Länderspielpause nur eingewechselte Kapitän Marco Reus hat seine Sprunggelenks-Blessur auskuriert und spielt von Beginn an im offensiven Mittelfeld. Erstmals seit dem 6. Spieltag vor zwei Monaten kehrt auch der spanische Nationalspieler Paco Alcácer wieder in die Startelf der Dortmunder zurück. Der Torjäger laborierte zuletzt an einer Achillessehnen-Reizung, fehlte im Oktober komplett und kam gegen Wolfsburg und Bayern nur zu zwei Kurz-Einsätzen.

Götze nur auf der Bank - Zukunft noch offen

Mario Götze muss damit zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der Weltmeister von 2014 stand in vier der vergangenen sechs Liga-Spielen in der Startelf, bestritt aber auch nur eine Partie über 90 Minuten. Aufgrund der aktuellen Situation scheint es unwahrscheinlich, dass Götze seinen im Sommer 2020 auslaufenden Vertrag beim BVB verlängern wird. Die Entscheidung wird vor allem mit der Zukunft von Coach Favre zusammenhängen . Auch Julian Brandt muss zunächst zuschauen - für ihn startet Raphael Guerreiro.

Der SC Paderborn fiebert derweil der großen Kulisse im Signal-Iduna-Park entgegen. „Für viele Spieler geht ein Traum in Erfüllung. Das ist, was man sich als kleiner Junge erhofft - einmal in solch einem Stadion zu spielen“, sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart vor der Partie gegen Dortmund. Auch wenn der Tabellenletzte, der erst vier Punkte auf dem Konto hat, als krasser Außenseiter gilt, werde man sich nicht in Ehrfurcht ergeben und an seinem offensiven Konzept festhalten.