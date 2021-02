Aufstellung fix: BVB startet beim SC Freiburg mit Haaland - Hummels wieder fit

Borussia Dortmund ist weiter auf der Suche nach der Konstanz. Nachdem der FC Augsburg in der vergangenen Woche einigermaßen souverän besiegt wurde, gab es im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn einen kleinen Rückschlag. Zwar setzte sich der BVB am Ende mit 3:2 durch - musste dabei jedoch in die Verlängerung. Im Vergleich zu dieser Partie rotiert Trainer Edin Terzic nun gegen SC Freiburg wieder zurück - und kann dabei auf Mats Hummels setzen, der gegen die Ostwestfalen angeschlagen fehlte . Auch Jadon Sancho, der unter der Woche mit Krämpfen ausgewechselt werden musste, ist wieder dabei.

Im Tor steht weiter erwartungsgemäß der Schweizer Marwin Hitz, der den an der Schulter verletzten Roman Bürki schon in den vergangenen beiden Partien ersetzte. Dafür rückt neben Hummels auch wieder Raphael Guerreiro ins Team hinein. Im DFB-Pokal spielten Lukasz Piszczek und Nico Schulz. Im Sturm setzt Terzic natürlich auf Erling Haaland, wenngleich er auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SC Freiburg dem Talent Youssoufa Moukoko einen Einsatz in Aussicht stellte. Auch Kapitän Marco Reus ist zurück in der Startelf, nachdem er gegen Paderborn bis weit in die Verlängerung hinein auf der Bank gesessen hatte. Eine weitere Änderung - neben der Rückkehr von Hummels - gibt es in der Defensive: Rechtsverteidiger Mateu Morey rotiert raus, Emre Can ist damit ein Kandidat für die Position hinten rechts.