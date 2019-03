BVB-Aufstellung gegen Stuttgart fix: Alcacer, Reus und Götze beginnen gemeinsam

Ganze neun Punkte war Borussia Dortmund dem FC Bayern München in der Bundesliga zwischenzeitlich enteilt. Doch in den letzten Wochen haben die formschwachen Dortmunder diesen Vorsprung immer weiter verspielt. Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende (1:2) konnten die Bayern, die am selben Spieltag Gladbach deutlich mit 5:1 schlugen, punktemäßig zum BVB aufschließen. Aufgrund der besseren Tordifferenz halten die Dortmunder die Tabellenführung bislang jedoch noch.