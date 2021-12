BVB-Aufstellung gegen Besiktas fix: Marco Rose schont Erling Haaland - Bellingham, Malen und Witsel dabei

Borussia Dortmund hat im letzten Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) gegen Besiktas Istanbul die Aufgabe, einen Spagat zu meistern. Auf der einen Seite möchte das Team von Trainer Marco Rose nach der unglücklichen 2:3-Niederlage im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am vergangenen Samstag ein Erfolgserlebnis einfahren. Auf der anderen Seite wird der Coach aufgrund der fehlenden sportlichen Brisanz gegen die Türken keine großen Risiken eingehen. Der BVB steht mit sechs Punkten bereits vor dem letzten Spieltag als Dritter der Gruppe C fest, da Sporting Lissabon (neun Zähler) den direkten Vergleich gegen die Schwarz-Gelben (3:1/0:1) gewonnen hat. Somit ist klar: Dortmund wird im neuen Jahr in der Europa League weiterspielen, während Sporting dem souveränen Tabellenführer Ajax Amsterdam (15 Punkte) in die K.o.-Runde der Königsklasse folgen wird. Anzeige

Aus diesem Grund hat Rose im Vorfeld der Partie im Signal Iduna Park durchblicken lassen, dem einen oder anderen Leistungsträger eine Pause zu gönnen: "Wir werden eine gute Mannschaft auf das Feld schicken, müssen aber im Hinterkopf haben, dass wir am Samstag schon wieder ein wichtiges Bundesligaspiel haben." Torjäger Erling Haaland, der zunächst nur auf der Bank Platz nimmt, wird nicht über die volle Distanz gehen. Im Vergleich zum Bayern-Spiel neu in der Startelf sind der lange verletzte Dan-Axel Zagadou, Marius Wolf, Nico Schulz, Axel Witsel und Donyell Malen. Jude Bellingham ist nach seinen umstrittenen Äußerungen gegen Felix Zwayer erneut in der Startelf. Hingegen sind der gesperrte Emre Can und der verletzte Julian Brandt, der sich gegen den FCB eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, keine Option. Innenverteidiger Manuel Akanji fehlt im Kader wegen einer Knieverletzung, die Ersatztorhüter Marwin Hitz und Roman Bürki sind ebenfalls angeschlagen. Für sie rückt Silas Ostrzinski ins Aufgebot.

BVB-Aufstellung fix: So spielt Dortmund gegen Besiktas Istanbul Gregor Kobel ©

BVB-Trainer Rose betont: "Das ist kein Goldenes-Ananas-Spiel"

Auch wenn es für den BVB sportlich gesehen um kaum etwas geht, machte Rose deutlich, dass das Duell mit Besiktas "kein Goldenes-Ananas-Spiel" ist. Laut des 45-Jährigen gehe es ums Prestige, um Geld für den Verein und darum, in der Champions League wieder ein paar Sachen geradezurücken. Finanziell gesehen würden den Dortmundern drei Punkte gegen Istanbul 2,8 Millionen Euro einbringen. So viel schüttet die UEFA nämlich pro Sieg in der Gruppenphase aus.