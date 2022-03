BVB-Aufstellung gegen Bielefeld fix: Haaland zunächst auf der Bank, drei Änderungen in Startelf

Obwohl der BVB seit zwei Wochen nicht gefordert wurde, sind die Personalprobleme weiter groß. In der Abwehr fehlen in Mats Hummels, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Thomas Meunier und Mateu Morey sechs Profis. Die jüngsten Ausfälle von Marco Reus (erkrankt), Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss) und Steffen Tigges (Sprunggelenk-Fraktur) verschärfen die Lage. Immerhin stehen Erling Haaland und Giovanni Reyna wieder zur Verfügung. Drei Änderungen nimmt Rose im Vergleich zum 1:1 gegen den FC Augsburg vor zwei Wochen vor.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Bielefeld

Die Rückkehrer Haaland und Reyna nehmen vorerst auf der Bank Platz. In der BVB-Offensive kommen Thorgan Hazard und Donyell Malen zum Einsatz. In der Abwehr kommt es aufgrund der zahlreichen Ausfälle zu einigen Umstellungen: Emre Can, Marin Pongracic werden wohl mit Axel Witsel die Defensiv-Abteilung der Dortmunder bilden.