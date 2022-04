BVB-Aufstellung gegen Bochum fix: Youngster Bynoe-Gittens gibt Startelf-Debüt

Wenigstens einen Titel, für den es keine Medaille gibt, will Borussia Dortmund am Samstag perfekt machen: Mit einem Sieg am Nachmittag im Revierderby gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, live mit Sky-Ticket [Anzeige]) soll die Vize-Meisterschaft eingefahren werden. "Um bei der Konkurrenz Zweiter zu werden, die Punkte musst du schon erst mal einfahren", lobte Trainer Marco Rose, räumte aber auch ein: "Das Ziel ist ein anderes." Im Saison-Finale soll seine Mannschaft trotzdem weiter am Limit spielen: "Wenn wir in irgendeiner Form nachlassen, werde ich einspringen", versprach er.

