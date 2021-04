BVB-Aufstellung gegen Bremen fix: Reyna und Brandt rücken in die Startelf

Borussia Dortmund kann mit einem Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) den Abstand auf einen Champions-League-Platz auf nur noch vier Punkte reduzieren. Gegen den Abstiegskandidaten kann der BVB aber noch nicht auf alle Top-Spieler zurückgreifen. Trainer Edin Terzic nimmt im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Manchester City auch nur zwei Wechsel in seiner Startaufstellung vor.

Delaney noch nicht wieder im Kader

Terzic nimmt insgesamt nur zwei Wechsel vor: Für Nationalspieler Emre Can rückt Julian Brandt ins BVB-Mittelfeld. Talent Ansgar Knauff – gegen ManCity noch in der Startelf – sitzt erst einmal wieder auf der Bank. Für ihn beginnt Giovanni Reyna.

Dass Werder am kommenden Mittwoch gegen Mainz 05 einen ganz großen Schritt zum Klassenverbleib machen kann, ist auch Florian Kohfeldt bewusst. Ein Dreier im Kellerduell könnte den Grün-Weißen vielleicht sogar schon reichen, um anders als in der vergangenen Saison nicht wieder bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. Alle Konzentration auf Mainz also? Mitnichten. Auch gegen den BVB wollen die Bremer punkten. "Wir werden mit der besten Mannschaft spielen", kündigte der Werder-Coach an. "Es gibt bei uns keinerlei Gewichtung der Spiele", sagte Kohfeldt. Nach Dortmund und Mainz geht es für Werder noch zu Union Berlin.

Werder: Pavlenka - Groß, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, Veljkovic - Möhwald - Eggestein, Bittencourt - Osako, Rashica.