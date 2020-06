BVB-Aufstellung gegen Hoffenheim fix: Reyna in der Startelf - Sancho wieder auf der Bank

Für Borussia Dortmund ist der letzte Spieltag der Saison 2019/2020 als feststehender Vize-Meister sportlich von keinem Wert mehr. Doch weil der Gegner TSG Hoffenheim noch um die direkte Teilnahme an der Europa League kämpft, wird der BVB sich sicher keine Vorwürfe machen wollen und einen gelungenen Abschluss der Spielzeit hinlegen, in der das große Ziel Meister-Titel verpasst wurde.

Abstieg, Europa League, Champions League: Diese Entscheidungen in der Bundesliga fallen heute

Trainer Lucien Favre, dessen Zukunft bei den Schwarz-Gelben über den Sommer hinaus nun gesichert ist , muss im letzten Heimspiel der Saison ohne den wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrten Winter-Neuzugang Emre Can auskommen. Freiwillig verzichtet Favre derweil auf einen Startelf-Einsatz von Jadon Sancho , der erneut nur auf der Bank sitzt. Mit dieser Aufstellung geht der BVB gegen Hoffenheim ins Rennen!

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen TSG Hoffenheim

Ein stiller Abschied wird es für Mario Götze . Der WM-Torschütze von 2014 hatte sich entschieden, nach der Frühgeburt seines Sohnes Rome am 6. Juni rund um die Uhr für seine Frau Ann-Kathrin und das erste gemeinsame Kind da zu sein. Er hätte zwei negative Corona-Tests gebraucht, um wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. Dazu hätte er nicht mehr ins Krankenhaus gedurft, wo seine Frau und sein Kind zuletzt lagen. Das wollte er nicht. Zuletzt war Götze gegen seinen Ex-Verein FC Bayern für Borussia Dortmund im Einsatz. Insgesamt absolvierte der Offensivspieler 219 Pflichtspiele für den BVB. Immerhin offiziell verabschiedet wird Götze am Samstag im Stadion.

Hoffenheim mit guten Erinnerungen an den BVB

Die TSG Hoffenheim kämpft im letzten Saisonspiel derweil um die direkte Europa-League-Teilnahme. Die Kraichgauer als Tabellensiebte punktgleich hinter dem VfL Wolfsburg, der bei Meister FC Bayern München antritt. Der Siebte muss in die Qualifikation, der Sechste schafft den direkten Sprung auf die europäische Bühne. An den BVB haben die Hoffenheimer gute Erinnerungen. 2013 hatte Hoffenheim unter Trainer Markus Gisdol das „Wunder von Dortmund“ geschafft: Mit einem 2:1-Sieg erreichte die TSG die Relegation und vermied dort den Abstieg. Fünf Jahre später schaffte Hoffenheim zuhause am letzten Spieltag ein 3:1 gegen die Borussia und qualifizierte sich unter Chefcoach Julian Nagelsmann zum bisher einzigen Mal direkt für die Champions League.