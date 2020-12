BVB-Aufstellung gegen Lazio Rom fix: Verletzter Haaland nicht im Kader - Moukoko hofft auf CL-Debüt

Neben den Langzeitverletzten Marcel Schmelzer und Dan-Axel Zagadou sowie den an Corona erkrankten Reinier kann Favre auch nicht auf Emre Can und Thomas Meunier zurückgreifen. DFB-Spieler Can fehlt wegen einer Blessur am Fußgelenk, Außenverteidiger Meunier klagt über Wadenprobleme. Dagegen gibt Raphael Guerreiro sein Comeback. Der Portugiese nahm nach überstandener Muskelverletzung am Dienstagabend bereits wieder am Abschlusstraining für die Partie teil - und steht nun in der BVB-Startelf. Anders als Jadon Sancho, der wie Youssoufa Moukoko auf der Bank sitzt. Das Offensiv-Trio werden wohl BVB-Kapitän Marco Reus, Giovanni Reyna und Thorgan Hazard bilden. Die Dortmund-Aufstellung hier im Überblick: