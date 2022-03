BVB-Aufstellung gegen Mainz fix: Haaland wieder auf der Bank – Hummels nicht im Kader

Wird es im Rennen um die deutsche Meisterschaft noch einmal spannend? Mit einem Sieg im Bundesliga-Nachholspiel am Mittwoch gegen Mainz 05 (18.30 Uhr, DAZN) kann Borussia Dortmund im Klassement bis auf vier Punkte an Spitzenreiter FC Bayern München heranrücken. "Ich finde es wichtig, dass wir die Chance auf einen Sieg wahrnehmen. Wir wollen den Abstand nach unten vergrößern und nach oben verringern. Das muss Motivation genug sein“, sagte Trainer Marco Rose. Die Partie war am 6. März aufgrund eines Corona-Ausbruchs bei den Mainzern verlegt worden. Anzeige

Die Personalsituation beim BVB hat sich durch die Rückkehr von Torjäger Erling Haaland zwar etwas entspannt, auf Kapitän Marco Reus müssen die Westfalen allerdings weiter verzichten. "Marco ist nach wie vor erkrankt zu Hause. Es geht ihm besser, aber in Mainz steht er nicht zur Verfügung", sagte Rose. In Mainz fehlen dem BVB nach Corona-Infektionen zudem weiterhin die Verteidiger Raphael Guerreiro und Mats Hummels, trotz dessen Trainingsrückkehr. Top-Stürmer Erling Haaland, der bereits gegen Arminia Bielefeld (1:0) als Joker in die Partie kam, muss nach seiner langwierigen Verletzung erneut auf der Bank Platz nehmen. Rose hatte angekündigt die Einsatzzeit des Torjägers langsam steigern zu wollen - wie auch bei Giovanni Reyna.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Mainz 05 Gregor Kobel ©

Anstelle von Hummels wird einmal mehr Marin Pongracic gemeinsam mit Emre Can die Innenverteidigung bei der Borussia bilden. Auch Nico Schulz und Felix Passlack dürfen wie schon gegen Bielefeld auf den Außenpositionen von Beginn an ran. Donyell Malen ersetzt wieder Haaland in der Spitze. Rose setzt damit genau auf die gleiche Startelf, die gegen Bielefeld gewonnen hatte.

Corona-Ausbruch fordert Mainz-Trainer Svensson Bei Gegner Mainz wurde die Aufstellung indes zur Wundertüte: Vor zwei Wochen waren die 05er von einem massiven Corona-Ausbruch betroffen. Neben den 14 Profis mussten sich auch fünf Mitglieder aus dem Betreuerstab, darunter Trainer Bo Svensson, in Isolation begeben. Seither hat der Däne nur wenige Trainingseinheiten leiten können. Täglich füllte sich der Kader auf. "Jeder Trainingstag gibt neue Erkenntnisse. Aber ein Spiel ist etwas Anderes. Wir müssen wach sein und sehen, wie belastbar jemand ist", sagte der 42-Jährige. Mit welchen Spielern er sicher planen kann, erfuhr Svensson erst am Spieltag. Neben den Corona-Patienten fehlen der langzeitverletzte Jeremiah St. Juste, Alexander Hack und Sechser Dominik Kohr (beide gesperrt) sowie Ersatztorwart Finn Dahmen (Bänderriss).