BVB-Aufstellung gegen ManCity fix: Hummels und Reus rechtzeitig fit - auch Knauff in Startelf

Die Gäste von Trainer Pep Guardiola wollen allerdings auch im Rückspiel ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Daher braucht es schon eine "Weltsensation", wie BVB-Boss Hans-Joachim Watzke meinte. Immerhin kann der Gastgeber dabei auf Kapitän Marco Reus und Vize-Kapitän Mats Hummels bauen. Die beiden mussten beim 3:2-Auswärtssieg in Stuttgart angeschlagen ausgewechselt werden, stehen gegen ManCity aber schon wieder in der Startelf. Kurzfristig verletzungsbedingt passen muss dagegen Thomas Delaney (Achillessehnenprobleme). Wie schon im Hinspiel gegen City steht Youngster Ansgar Knauff, der am Wochenende beim 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart den Siegtreffer erzielt hatte, in der ersten Elf. Giovanni Reyna rückt dafür wieder auf die Bank.