BVB-Aufstellung gegen Stuttgart fix: Guerreiro kehrt in die Startelf zurück - Moukoko fehlt im Kader

Nach dem Stolperer des FC Bayern hat Borussia Dortmund die große Chance, zum Rekordmeister aufzuschließen! Umso wichtiger sind drei Punkte im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, Sky) für die Mannschaft von Trainer Marco Rose. Bei einem Sieg würde die Schwarz-Gelben lediglich ein Punkt vom Tabellenführer trennen. Dabei fehlen wird allerdings weiterhin Top-Stürmer Erling Haaland. Der Norweger fällt aufgrund einer Hüftbeugerverletzung vorerst aus und wird beim amtierenden Pokalsieger mit seinen wichtigen Treffern schmerzlich vermisst. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass Erling dieses Jahr noch mal im Trikot auf dem Fußballfeld steht, nicht zur in Trainingsklamotten" , erklärte Rose am Freitag und hofft auf eine baldige Rückkehr.

Ohne Haaland, dafür aber mit Raphael Guerreiro geht der BVB die nächste Aufgabe in der Liga an. "Guerreiro ist eine fixe Option für das Stuttgart-Spiel. Er hat jetzt zwei Wochen Mannschaftstraining in den Beinen", hatte Rose bereits am Freitag gesagt. Der Linksverteidiger war zuletzt mehrere Wochen mit einem Muskelfaserriss ausgefallen. Der 27-Jährige rückt für die Wolfsburg-Leihgabe Marin Pongracic in die Anfangsformation. Zudem ist Emre Can nach einer Muskelverletzung zurück im Kader. Der 27-Jährige sitzt zunächst auf der Bank. Der zuletzt leicht angeschlagene Gregor Kobel steht gegen seinen Ex-Klub indes wieder zwischen den Pfosten. Youssoufa Moukoko fehlt nach seiner Augenentzündung weiterhin. Hier die BVB-Aufstellung im Überblick!