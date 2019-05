BVB-Aufstellung gegen Werder Bremen fix: So ersetzt Favre den gesperrten Reus

Das Frust-Foul von Marco Reus bei der Derby-Pleite gegen den FC Schalke 04 könnte Borussia Dortmund im noch immer offenen Meisterschaftsfinale den entscheidenden Nachteil bringen. Der 29 Jahre alte Nationalspieler und Antreiber fehlt seinem Klub im Endspurt und Titel-Fernduell mit Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München . Die Zwei-Spiele-Sperre für den Rotsünder zwingt BVB-Coach Lucien Favre im Auswärtsspiel bei Werder Bremen zum Umbau der Offensive. Jetzt ist die Dortmund-Aufstellung offiziell: So ersetzt der BVB-Trainer seinen Kapitän gegen Bremen!

Gegen Bremen setzt Favre nun wieder auf Stürmer-Star Paco Alcacer, der sein Comeback in der BVB-Startelf gibt. Auch Christian Pulisic kehrt in die BVB-Mannschaft zurück.