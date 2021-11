BVB-Aufstellung gegen Wolfsburg fix: Dahoud ersetzt Bellingham - Haaland zunächst auf der Bank

Borussia Dortmund tritt drei Tage nach der Champions-League-Enttäuschung bei Sporting Lissabon (1:3) erneut auswärts an. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) reisen die Schwarz-Gelben am 13. Bundesliga-Spieltag zum VfL Wolfsburg, wo die Chancen für den BVB grundsätzlich gut stehen. Denn: Dortmund gilt als Angstgegner der "Wölfe". Seit dem DFB-Pokal-Finale 2015 haben die Niedersachsen elf von zwölf Spielen gegen Borussia Dortmund verloren. Zudem steht dem Tabellenzweiten Torjäger Erling Haaland wieder zur Verfügung, der zunächst jedoch nur auf der Bank Platz nimmt. Der Norweger fehlte zuletzt wegen einer Muskelverletzung am Hüftbeuger. Sein bis dato letztes Spiel in der Bundesliga hatte der Angreifer am 16. Oktober beim 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 gemacht.

Bereits am Freitag hatte BVB-Trainer Marco Rose Haalands Rückkehr in den Kader bestätigt: "Wir werden auch Erling mit im Bus haben. Erling hat sich gut entwickelt in den letzten Tagen. Erling fühlt sich gut, aber dort wird es natürlich maximal auf einen Kurzeinsatz hinauslaufen." Hingegen wird es für Jude Bellingham in der Autostadt nicht zu einem Einsatz kommen. "Jude hat einen Schlag aufs Knie bekommen, hat dort solche Probleme, dass wir dort nichts riskieren können und wollen", erklärte Rose, der als Ersatz für den Engländer Mo Dahoud in die Startelf beordert hat. Der positiv auf Corona getestete Thorgan Hazard fehlt ebenfalls, Axel Witsel muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Linksverteidiger Nico Schulz ist nach seinem Patzer in Lissabon nicht einmal im Kader. Hier ist die BVB-Aufstellung im Überblick!

BVB-Aufstellung fix: So spielt Dortmund gegen den VfL Wolfsburg Gregor Kobel ©

Nach der neuen Corona-Verordnung der niedersächsischen Landesregierung darf die Volkswagen Arena am Samstag nur noch zu maximal 50 Prozent ausgelastet werden. Nach Angaben des VfL dürfen das Spiel am Samstag demnach 13 281 Fans live im Stadion verfolgen.

Nach zuletzt durchwachsenen Auftritten, bei denen sich Siege und Niederlagen in Bundesliga sowie Champions League abwechselten, muss in Wolfsburg dringend ein Erfolgserlebnis her - auch um den Anschluss an die Tabellenspitze und den FC Bayern nicht zu verlieren, der mit einem Punkt Vorsprung auf Dortmund in den Spieltag geht. Der größte Hoffnungsschimmer im Meisterschaftskampf ist dabei die anstehende Haaland-Rückkehr - auch mit Blick auf das direkte Duell mit den Münchenern am 4. Dezember.