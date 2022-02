BVB-Aufstellung gegen die Glasgow Rangers fix: Malen erneut Haaland-Ersatz – Hazard auf der Bank

Fallschirm Europa League: Nach dem Abstieg aus der Champions League geht es für Borussia Dortmund am Donnerstagabend im zweitklassigen Europacup-Wettbewerb weiter. Der BVB empfängt die Glasgow Rangers (18.45 Uhr/RTL+) zum Hinspiel der Playoff-Runde. Der Sieger des Duells qualifiziert sich für das Achtelfinale, für den Verlierer ist die Europa-Saison endgültig gelaufen. "Es ist für uns die große Chance, allen in Europa zu zeigen, dass wir noch da sind", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc dem Kicker. Er peilt den Titel an, der Mitte Mai in Sevilla ausgespielt wird.

