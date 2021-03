BVB-Aufstellung gegen Hertha BSC fix: Berlin-Schreck Haaland und Youngster Bellingham in Dortmund-Startelf

Mit einem Erfolg kann der BVB zumindest vorübergehend vom sechsten auf den fünften Platz vorrücken und hätte dann die Champions-League-Ränge wieder in Sicht, da Leverkusen (aktuell einen Punkt vor den Schwarz-Gelben) erst am Sonntag (13.30 Uhr, DAZN) auf Arminia Bielefeld trifft. Gegen die Hauptstädter setzt Terzic erneut seine Hoffnungen in Star-Stürmer Erling Haaland, der sowohl in München als auch beim 2:2 gegen den FC Sevilla einen Doppelpack erzielte. Wie bereits gegen den FCB wird der 20-Jährige gegen Hertha in der Offensive von Thorgan Hazard und Marco Reus unterstützt. Auch Youngster Jude Bellingham steht in der Startelf, Manuel Akanji (ins Lauftraining zurückgekehrt) und Jadon Sancho fehlen weiterhin verletzungsbedingt. Einzige Änderung im Vergleich zum Duell mit Sevilla: Im Mittelfeld rutscht Julian Brandt für Thomas Delaney ins Team. Delaney sitzt zunächst auf der Bank.