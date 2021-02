BVB-Aufstellung fix: Terzic setzt Reus gegen TSG Hoffenheim wieder auf die Bank - Brandt beginnt

Nach dem 1:2 am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg setzt BVB-Trainer Edin Terzic gegen Hoffenheim in der Startelf erneut nicht auf Kapitän Marco Reus. Auch Youssoufa Moukoko wird nicht von Beginn an spielen. Bisher kam er auf neun Einsätze in der Bundesliga und erzielte dabei zwei Tore. Im Breisgau am vergangenen Spieltag gab Moukoko mehr Torschüsse binnen einer halben Stunde ab als seine Teamkollegen in der Stunde zuvor. "Er hat viel Schwung gebracht und ist definitiv eine Option", hatte Terzic bereits im Vorfeld des Hoffenheim-Spiels vielsagend kommentiert - doch nun beginnt Julian Brandt hinter der einzigen Spitze Erling Haaland.