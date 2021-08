BVB-Aufstellung gegen Hoffenheim fix: Dortmund-Trainer Rose setzt auf Rückkehrer Meunier

Gegen Hoffenheim hat Rose mit Raphael Guerreiro und Thomas Meunier, die beide nach überstandener Corona-Infektion das erste Mal in dieser Saison in der Startelf stehen, wieder mehr Alternativen als in den Spielen zuvor. Während Guerreiro schon gegen Freiburg Einsatzminuten sammeln konnte, gibt Meunier sein Saison-Debüt. Mats Hummels fällt dagegen wie zuvor angekündigt aus. Der Abwehrchef war in Freiburg wieder elf Minuten lang dabei, zeigte laut Rose danach aber wieder eine Reaktion am lädierten Knie und steht deshalb nicht zur Verfügung. Die Innenverteidigung bilden so wieder Manuel Akanji und Axel Witsel. Neuzugang Donyell Malen spielt nach seinem Startelf-Debüt gegen Freiburg auch gegen die TSG wieder von Beginn an.