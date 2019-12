BVB-Aufstellung: Mit Sancho und Götze - So ersetzt Favre den verletzten Reus gegen 1899 Hoffenheim

Borussia Dortmund hat kurz vor der Winterpause die große Chance, sich in der Spitzengruppe zu etablieren. Am Freitag (20.30 Uhr, hier im SPORTBUZZER-Liveticker) sind die Westfalen zu Gast bei der TSG Hoffenheim und könnten auch das sechste Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage bleiben. Doch der BVB muss ohne Kapitän Marco Reus auskommen. Stattdessen soll im Sturm der zuletzt angeschlagene Offensiv-Star Jadon Sancho und auch Mario Götze für Gefahr sorgen. Hier gibt es die BVB-Aufstellung gegen Hoffenheim im Überblick.