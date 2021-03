BVB-Aufstellung gegen Köln fix: Edin Terzic setzt auf Erling Haaland - Mats Hummels fit

Der Norweger ist nach Robert Lewandowski der zweitgefährlichste Stürmer der Liga und soll auch gegen den 1. FC Köln weiter an seiner herausragenden Quote schrauben. Dabei kann er am Samstag auf die Unterstützung von Thorgan Hazard und Gio Reyna hoffen, die im offensiven Mittelfeld für Wirbel sorgen sollen.

Nicht in den Kader geschafft hat es Kapitän Marco Reus, der in der vergangenen Woche böse am Knöchel erwischt wurde. Am Donnerstag erklärte Terzic: "Es ist Gott sei dank nicht viel kaputt gegangen, aber es ist sehr schmerzhaft". Doch man will scheinbar kein Risiko eingehen - Reus fehlt in Köln. Für ihn steht der bereits erwähnte Reyna in der Startelf.