BVB-Aufstellung gegen Lazio Rom fix: Favre setzt auf Reus – Delaney rückt in die Abwehr

Mit einer Not-Abwehr startet Borussia Dortmund in die neue Saison der Champions League. Trainer Lucien Favre muss beim Gastspiel gegen Lazio Rom (21 Uhr/Sky und hier im Liveticker) auf zahlreiche Innenverteidiger verzichten. Der Schweizer warnt deshalb vor der Partie. "Wir müssen kreativ sein", sagte der BVB-Coach mit Blick auf die Ausfälle von Manuel Akanji (Coronavirus), Dan-Axel Zagadou (Knieprobleme), Emre Can (gesperrt), Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Marcel Schmelzer (verletzt und nicht nominiert) - Favre gehen die Abwehrspieler aus. Deshalb muss er in Italien mit seiner Startelf notgedrungen experimentieren.

Beim ersten CL-Auftritt der Saison rückt neben den einzigen verbliebenen Innenverteidiger Mats Hummels der Däne Thomas Delaney in die Abwehrkette. Rechtzeitig fit wurde außerdem Routinier Lukasz Piszczek, der beim 1:0 gegen die TSG Hoffenheim angeschlagen ausgewechselt werden musste, dann aber eingewechselt wurde. Mit Blick auf die ungewohnte Abwehr-Aufstellung sprach Hummels vor der Partie von "einer Herausforderung für uns" und erklärte seinen Plan: "Wir müssen viel kommunizieren und aufeinander achten. Da werde ich versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen und Kommandos zu geben." Mit welcher Startelf geht der BVB im Olympiastadion ins Rennen? So lässt Trainer Lucien Favre gegen Lazio Rom spielen.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Lazio Rom Marwin Hitz ©

Im Tor erhält erneut Marwin Hitz den Vorzug vor Roman Bürki, der erneut an Stelle von Roman Bürki spielt. Auf der Bank sitzen neben dem Schweizer vor allem unerfahrene Spieler: Favre lässt die Nationalspieler Julian Brandt und Mahmoud Dahoud draußen, außerdem Ersatzkeeper Luca Unbehaun, Tobias Raschl, Ansgar Knauff, Mateu Morey, Felix Passlack, Reinier und Giovanni Reyna.

Auf Hummels und seine neuformierte Verteidigung wartet keine leichte Aufgabe: Es geht gegen Europas besten Torjäger der vergangenen Saison, Ciro Immobile. Der italienische Nationalspieler dürfte gegen die Borussia ganz besonders motiviert sein, schließlich war er in der Saison 2014/15 für den BVB aktiv. In Dortmund wurde er jedoch nie so richtig glücklich. Nach 34 Spielen und zehn Toren verließ er den Klub nach nur einem Jahr wieder - und fand schließlich bei Lazio sein Glück. Bisher gelangen ihm 126 Tore in 181 Partien für die Römer.