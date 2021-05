BVB-Aufstellung: Lukasz Piszczek zum Abschied Kapitän gegen Leverkusen

Borussia Dortmund muss am letzten Spieltag der Bundesliga zu Hause gegen Bayer Leverkusen ran. Für Lukasz Piszczek ist es nach elf Jahren, in denen der Pole zweifacher Deutscher Meister und dreifacher Pokalsieger wurde, die letzte Partie mit den Schwarz-Gelben. Und das sogar als Kapitän. Er wird im Sommer zu seinem Heimatklub, dem polnischen Drittligisten LKS Goczalkowice-Zdroj, zurückkehren. Sportlich haben die Dortmunder mit dem Triumph im DFB-Pokal gegen RB Leipzig und der Sicherung der Champions League am vergangenen Wochenende gegen Mainz 05 eine holprige Saison unerwartet positiv zu Ende gebracht. Anzeige

Weiterhin offen ist die Zukunft des BVB-Trainers Edin Terzic. Der 38-Jährige muss sich entscheiden, ob er nach der Saison hinter dem von Gladbach zum BVB wechselnden Marco Rose ins zweite Glied zurückkehrt oder Cheftrainer bei einem anderen Klub wird. In seinem letzten Spiel als BVB-Coach nimmt Terzic ein paar Veränderungen im Vergleich zum 3:1-Sieg in Mainz vor. So rückt Thomas Delaney beispielsweise in die Startelf.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Bayer Leverkusen Roman Bürki ©