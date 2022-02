BVB-Aufstellung gegen Leverkusen fix: Haaland und Can fehlen – Hummels auf der Bank

Bei Borussia Dortmund haben sich die Hoffnungen auf ein schnelles Comeback von Erling Haaland zerschlagen. Der Torjäger fehlt dem Tabellenzweiten der Bundesliga im Duell am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit Verfolger Bayer Leverkusen. Die Aufstellung des BVB für das Topspiel gegen die Werkself verrät aber nicht nur diese Personalie. Neben dem norwegischen Superstar, der nach einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich weiter an seinem Comeback arbeitet, fehlt BVB-Trainer Marco Rose mit Emre Can ein weiterer wichtiger Spieler.

Nationalspieler Can macht nach einem Muskelfaserriss zwar Fortschritte, steht aber wohl erst im kommenden Spiel bei Union Berlin am 13. Februar wieder zur Verfügung. Etwas besser sieht´s beim zuletzt erkälteten Mats Hummels aus, der aber nicht in der ersten Elf steht. Gleiches gilt für Giovanni Reyna, der nach fünfmonatiger Zwangspause erstmals wieder auf der Bank sitzt. Im Angriff setzt Trainer Rose ohne Haaland auf Marco Reus, Donyell Malen und Thorgan Hazard. Im Kräftemessen mit dem acht Punkte schlechteren Tabellendritten aus Leverkusen rechnet Rose mit einem Duell auf Augenhöhe: "Wir werden auf hohem Niveau gemessen. Der Gegner hat sehr gute Fußball und viel Dynamik in den eigenen Reihen. Ich erwarte ein Spitzenspiel."