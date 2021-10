BVB-Aufstellung gegen Mainz 05 fix: Haaland zurück in der Startelf – Guerreiro und Co. fehlen Rose

BVB-Trainer Marco Rose geht mit großem Respekt in die Partie gegen den Tabellenneunten Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr, Sky). "Bo Svensson macht herausragende Arbeit. Es wird schwierig, sich gegen sie Chancen zu erarbeiten. Und selber brauchen sie nicht viel, um Tore zu machen." Der Coach von Borussia Dortmund setzt auf den wachsenden Rückhalt der Fans. Nach Lockerung der Corona-Auflagen erwartet der BVB rund 60.000 Zuschauer: "Die Stimmung wird immer besser. Dieser Faktor hat uns gefehlt. Darauf freuen wir uns riesig", kommentierte Rose vor der Partie gegen seinen Ex-Klub. Helfen bei der Plan-Umsetzung kann der zuletzt verletzte Erling Haaland. Der Torjäger ist nach überstandener Prellung am Oberschenkel wieder zurück in der Startelf.

