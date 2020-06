BVB-Aufstellung gegen Leipzig fix: Morey feiert Startelf-Debüt – Sancho nur auf der Bank

Die Hoffnungen von Borussia Dortmund auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft sind dahin. Der Bayern-Sieg in Bremen, aber auch die eigene 0:2-Pleite gegen Mainz 05 entschieden den Titelkampf drei Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison. Und dennoch geht es am Samstag (15.30 Uhr,Sky) für Lucien Favre und seine Schützlinge um wichtige Punkte im Kampf um die Vize-Meisterschaft – zumal mit RB Leipzig der unmittelbare Verfolger wartet.

In der Startelf des BVB gibt es dabei ein Novum: Erstmals in der laufenden Bundesliga-Saison muss Favre auf Dauerbrenner Achraf Hakimi verzichten. Der Rechtsverteidiger kam bisher in allen 32 Bundesliga-Partien zum Einsatz, aber darf nach seiner fünften Gelben Karte gegen Mainz im Spitzenspiel nur zusehen. Dafür erhält Mateu Morey die Chance von Beginn an, ist dabei eine der nur zwei Umstellungen im Vergleich zur Mainz-Niederlage. Darüber hinaus bleibt für Jadon Sancho zunächst nur der Platz auf der Bank. Neben Erling Haaland und Thorgan Hazard stürmt Youngster Giovanni Reyna zum Start in vorderster Front. Nicht im Kader ist einmal mehr Mario Götze.

BVB-Aufstellung fix: So startet Borussia Dortmund bei RB Leipzig Roman Bürki ©

Um Platz zwei vor dem letzten Spieltag endgültig zu sichern, muss der BVB in Leipzig gewinnen. Aktuell haben die Westfalen drei Punkte Vorsprung auf den sächsischen Verfolger. Selbst bei einem Remis könnten die Leipziger also beim Bundesliga-Finale noch an der Borussia vorbeiziehen. Den direkten Startplatz für die Champions League kann die Favre-Elf dagegen nicht mehr verspielen.

Nagelsmann: "Vize-Meisterschaft ist mir scheißegal"