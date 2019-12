Aufstellung fix: So starten der BVB und RB Leipzig ins Spitzenspiel - Favre mit nur einem Wechsel

Kurz vor der Winterpause ergibt sich für Borussia Dortmund eine große Gelegenheit, den Abstand zur Spitze erheblich zu verringern. Durch einen Sieg beim Duell gegen Tabellenführer RB Leipzig am Dienstag (20.30 Uhr - hier im Liveticker ) käme der BVB auf einen Zähler an die gastierenden Leipziger heran, hätte sogar noch die Chance auf die Herbstmeisterschaft. Dortmund-Trainer Lucien Favre muss auch gegen den Spitzenreiter weiterhin auf Axel Witsel verzichten, der nach seiner Gesichts-OP bis zum Jahresende ausfällt . Wie zuletzt steht Julian Weigl als Alternative bereit. Hier die BVB-Aufstellung gegen RB Leipzig im Überblick.

Im Vergleich zum 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Spieltag gibt es für Lucien Favre nur wenig Gründe, die Rotationsmaschine anzuwerfen. So beginnt auch gegen Leipzig die zuletzt bewährte Dreierkette aus Zagadou, Hummels und Akanji. Da mit Axel Witsel und Thomas Delaney gleich zwei potenzielle Stammspieler auf der Sechserposition ausfallen, ist Julian Weigl im Mittelfeldzentrum gesetzt . Unterstützung erhält er vom deutlich offensiver ausgerichteten Julian Brandt . Auf der linken Seite kommt Raphael Guerreiro für Nico Schulz ins Spiel, der gegen Mainz noch getroffen hatte. Es ist der einzige Wechsel beim BVB.

Mit dieser Aufstellung startet RB Leipzig im Topspiel:

😍🔴⚪ OUR STARTING XI 😍🔴⚪ #BVBRBL pic.twitter.com/Zqp3xKfdXJ

Watzke mit Lob für BVB-Trainer Favre

Rechtzeitig zum Rückrunden-Showdown wechselte der BVB vom Krisen- in den Angriffsmodus. Trainer Lucien Favre, dessen Job nach dem 3:3 gegen Paderborn am 22. November stark gefährdet war , ist nach den jüngsten Siegen gegen Hertha BSC ( 2:1 ), Düsseldorf ( 5:0 ), Slavia Prag ( 2:1 ) und Mainz (4:0) wieder obenauf. Watzke sprach dem Fußball-Lehrer für dessen Abkehr von einer Abwehr-Viererkette hin zu einem 3-4-3- oder 3-5-2-System ein Lob aus. "Insgesamt hat es der Trainer sehr gut gelöst. Ich persönlich empfinde das neue System für unseren Kader als sehr passend" , sagte der Vereinschef den Ruhr Nachrichten.

Wie die Dortmunder auch mit ihrem neuen System daheim ins Wanken geraten können, bewies Slavia Prag am vergangenen Dienstag. Mit einer den Leipzigern ähnlichen Spielanlage kamen die Tschechen zu mehreren hochkarätigen Chancen, scheiterten aber immer wieder an Torhüter Roman Bürki.

Leipzig führt zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde die Tabelle an und hat die Möglichkeit, den drittplatzierten Revierclub mit einem Sieg weiter zu distanzieren. Als erster Verfolger hat Borussia Mönchengladbach derzeit zwei Punkte Rückstand auf RB und könnte Leipzig den inoffiziellen Titel Herbstmeister vor der Winterpause noch streitig machen. Spielmacher Emil Forsberg und Stürmer Yussuf Poulsen sollen nach einer Auszeit beim Sieg gegen Fortuna Düsseldorf (3:0) am vergangenen Wochenende wieder in die Startelf zurückkehren.