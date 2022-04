BVB-Aufstellung fix: Rose setzt auf Haaland – U19-Talent Rothe gibt Bundesliga-Debüt

Borussia Dortmund ist am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg gefordert und will vor ausverkauftem Haus den zweiten Sieg in Folge einfahren. Beim VfB Stuttgart gewann der aktuelle Tabellenzweite zuletzt mit 2:0, das letzte Heimspiel ging allerdings deutlich mit 1:4 gegen RB Leipzig verloren. Die Schwarz-Gelben haben vor ihren Fans also noch etwas gutzumachen. Mit einem Sieg könnten die Dortmunder den Abstand zu Tabellenführer Bayern München vorübergehend auf sechs Punkte verkürzen.

Anzeige