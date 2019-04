BVB-Aufstellung gegen den SC Freiburg fix - Favre setzt auf Guerreiro und Weigl

Das ist die Aufstellung des BVB beim SC Freiburg:

Europameister Raphael Guerreiro und der künftige Chelsea-Profi kehren gegen Freiburg nach Verletzungspausen zurück in den Kader des BVB. Favre kann in seiner Aufstellung so mit mehreren Offensivspielern planen und taktisch variieren. Dagegen wurde Verteidiger Dan-Axel Zagadou nicht rechtzeitig fit.

Nicht dabei sind weiterhin die beiden Außenverteidiger Achraf Hakimi (der sich gegen Wolfsburg den Mittelfuß gebrochen hat) und Lukasz Piszczek, der sich gegen die Bayern wieder verletzt hatte. So stellen sich die beiden defensiven Außenbahnen in der Startelf des BVB fast von selbst auf - rechts spielt in der Aufstellung Marius Wolf, links Abdou Diallo. Vor dem Spiel hatte es eine Schrecksekunde für die BVB-Mannschaft gegeben: Der Mannschaftsbus war auf dem Weg ins Teamhotel in das Freiburger "Bächle" gerutscht.

Die Bilanz in Freiburg sollte dem BVB Mut machen: Nur zwei von 18 Bundesliga-Auftritten im Schwarzwald-Stadion verlor der Klub. BVB-Trainer Favre sieht im Titelkampf an den letzten fünf Spieltagen viel Luft nach oben bei seinem Team. „Wir haben viele Dinge zu verbessern“, sagte der Schweizer. Angesprochen auf den Durchhänger von Marco Reus in diesem Zusammenhang ergänzte der 61-Jährige: „Kein Spieler kann eine gesamte Saison eine solche Leistung bringen. Man muss dabei auch bedenken, dass Marco keine komplette Vorbereitung hatte.“

Freiburgs Trainer Christian Streich hofft gegen den BVB nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen auf eine Reaktion seiner Mannschaft. "Uns stinkt es gewaltig, weil ich nicht finde, dass wir die letzten beiden Spiele hätten verlieren müssen“, sagte der Coach. Mittelfeldspieler Nicolas Höfler kehrt nach seiner Gelb-Sperre zwar wieder zurück, dafür könnte Stürmer Lucas Höler mit Fieber ausfallen. Auch Torjäger Nils Petersen, Philipp Lienhart und Manuel Gulde fehlen weiterhin.

